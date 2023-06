Avevano creato il finto “Tribunale Popolare Terra Lombarda” | 3 persone nei guai

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tra la fine di maggio e inizio giugno 2023, il personale della Polizia di Stato di Bergamo, con l’ausilio di quello in servizio a Milano e Novara, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, ha dato esecuzione a decreto di perquisizione nei confronti di tre soggetti indagati in concorso per i reati di usurpazione di funzioni pubbliche e minaccia a Pubblico Ufficiale. I tre soggetti, tutti uomini tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle provincie di Bergamo, Milano e Novara, sono emersi nell’ambito di approfondimenti investigativi condotti dalla Digos di Bergamo e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia della Polizia di Stato a seguito del manifestarsi di alcuni esponenti di un autoproclamato “”, organismo giuridicamente ...