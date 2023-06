Australia | dubbi su colpevolezza | graziata madre condannata per aver ucciso suoi 4 figli

(Di lunedì 5 giugno 2023) Canberra, 5 giu. (Adnkronos) - Una donnaper4 bambini è statadoposcontato 20 anni in carcere in, in quello che sembra essere uno dei più gravi errori giudiziari del paese. Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di Kathleen Folbigg, sulla base dei risultati preliminari di un'inchiesta che ha riscontrato "ragionevoli" sulla suaper tutte e quattro le morti. Daley ha affermato diparlato con il governatore e diraccomandato la grazia incondizionata, che è stata concessa. La donna considerata come il peggior serial killer femminile d', sarà rilasciata ...

Australia: dubbi su colpevolezza, graziata madre condannata per ... Gazzetta di Modena

