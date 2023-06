Australia | donna scagionata per la morte dei suoi 4 figli

(Di lunedì 5 giugno 2023) Prima dipinta come un'assassina, condannata per aver tolto la vita aiquattro. Ora, invece, come una vittima, perché stando agli scienziati in realtà quel crimine atroce non l'ha mai ...

Prima dipinta come un'assassina, condannata per aver tolto la vita ai suoi quattro figli. Ora, invece, come una vittima, perché stando agli scienziati in realtà quel crimine atroce non l'ha mai commes ...È stata graziata e liberata Kathleen Folbigg, considerata "la peggiore serial killer d'Australia", in carcere dal 2003 per omicidio colposo del primogenito Caleb e per l'uccisione degli altri tre figl ...