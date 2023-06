Attenti al lunedì | è il giorno con il picco di infarti letali +13% Lo rivela uno studio irlandese

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023)nero per il cuore. L’inizio settimana, si sa, è faticoso e difficile da gestire. Ma nessuno poteva immaginare che si tratta del, tra i sette, dove si concentra il maggior numero digravi e, purtroppo, fatali. A inizio settimana, infatti, “il rischio di subire un attacco cardiaco letale è superiore del 13% rispetto al previsto“. Lo dimostra una ricercafresca di pubblicazione. Ilè ilcon ildigravi oLoè stato condotto dai medici del Belfast Health and Social Care Trust e del Royal College of Surgeons in Irlanda. E appena presentato dalla British Cardiovascular Society (Bcs). I medici hanno analizzato i dati di 10.528 pazienti ricoverati in ...