Attaccata da un cinghiale mentre passeggia in centro | donna di 58 anni finisce in ospedale

Inseguita dal cinghiale. La 58enne in Piazza Palermo, si è imbattata nell'animale, che appena l'ha vista ha iniziato ad inseguirla e poi l'ha aggredita, ferendola ad una gamba. Trenta giorni ...

Inseguita e attaccata da un cinghiale in pieno centro, donna in ospedale Today.it

Ha riportato una ferita alla gamba destra e sarà necessario l'intervento dell'infettivologo e del chirurgo plastico ...È successo la notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno a Genova, nella centralissima piazza Palermo, nel quartiere della Foce. La donna, 58 anni, si è presentata nella notte al pronto soccorso ...