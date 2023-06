Atletica | Gold Continental Tour 2023 | Fabbri guida gli azzurri a Bydgoszcz

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo gli splendidi successi delen Gala di Firenze, l’torna in pedana a, in Polonia, nel tardo pomeriggio di martedì, per la tappa deldel. Ci sarà uno dei maggiori protagonisti della scorsa settimana, ovvero Leonardo. Il pesista, vincitore nella kermesse fiorentina, sfiderà l’altro azzurro Zane Weir e soprattutto il neozelandese Tom Walsh e lo statunitense Joe Kovacs, battuti in Toscana. Altri tresono iscritti a. Nuova uscita nei 1500 metri per Pietro Arese, a nemmeno una settimana dal tempo di 3:34.37 grazie al quale è diventato il secondo italiano di sempre sulla distanza. Nell’asta può continuare l’ascesa di Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) nel suo terzo ...

E' un grande Mattia Furlani quello che ha gareggiato a Hengelo , in Olanda, nel meetingdel Continental Tour. Il diciottenne delle Fiamme Oro, infatti, firma il nuovo record italiano junior nel lungo realizzando un 8.24 metri, che va a battere il precedente primato di Andrew Howe . ...... ed era valida per il circuito provinciale Salento'special'. Organizzata dall'AsdCapo di Leuca, insieme alla parrocchia Sacro cuore di Gesù di Ugento e all'associazione 'Ala di ...... è caratterizzato dai contorni d'oro giallo, un'esclusiva tonalità intitolata Kingrealizzata ... cerca la bellezza dentro e fuori, mettendo in risalto molto piu della performanceo del ...

Dopo il trionfo in casa al Golden Gala di Firenze, torna subito in pedana il pesista azzurro Leonardo Fabbri. L’appuntamento è in Polonia, a Bydgoszcz, nel tardo pomeriggio di martedì, per confermarsi ...Ancora una grande impresa di Mattia Furlani, straordinario talento dell’atletica italiana, che dopo avere entusiasmato sul campo scuola della Fontanassa al meeting di Savona, dove aveva saltato 8,44 m ...