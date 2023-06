Atletica | dove può arrivare Mattia Furlani? La previsione di Andrew Howe

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un talento cristallino che fa sognare, settimana dopo settimana, sempre di più il Bel Paese. Ieri è arrivato l’ennesimo colpo di: l’azzurro ha timbrato un super 8,24 nel salto in lungo in quel di Hengelo (Olanda). Misura eccezionale per il classe 2005, che in quel di Savona aveva timbrato un mostruoso 8,44, se pur ventoso di pochissimo. Quello di ieri è un salto che entra nelle liste italiane di sempre: nuovo record tricolore Under 20 scavalcando una leggenda della disciplina come. L’ex argento iridato ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l’impresa: “Sono felice ci sia fermento nella specialità. E poi conosco bene, l’ho visto crescere e sono felice dica sia un suo riferimento”. Prosegue con una: “Alla vigilia avevo ipotizzato un ...