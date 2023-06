(Di lunedì 5 giugno 2023) IL PUNTO. Si torna ina distanza di un anno. Standing ovation per una squadra che ancora una volta ha superato se stessa, in una stagione da incorniciare.

... con tre rappresentanti della Juve, due di, Milan, Roma e Inter. Quello più pagato è De ... Libera Pedro all'andata e si fa espellere presto nel. Ha sulla coscienza anche il 2 - 1 del ...... ed è rientrato dopo che il Milan subì un umiliante 5 a 0 contro l'con una squadra allo ... Barcellona, Milan , Psg, Manchester United, Los Angeles Galaxy e il 2 gennaio del 2020 faal ...Mg Milano 27/05/2023 - campionato di calcio serie A / Inter -/ foto Matteo Gribaudi/Image ... Sulall'Inter in un momento di pandemia: "È stato un momento emozionante perché noi, ...

Atalanta, il ritorno in Europa dopo un magnifico 5-2 al Monza L'Eco di Bergamo

Luci effimere in una stagione di conferme e rivelazioni. Da Pogba a Skriniar sono tanti i protagonisti appannati che compongono la formazioni dei flop, con tre rappresentanti della Juve, due di Atalan ...Oggi UNDER 16, RITORNO QUARTI: PARMA-ATALANTA 2-1 / CROCIATI IN SEMIFINALE! (VIDEO INTEGRALE, COMMENTO MISTER VALENTI E FOTOGALLERY) Parma Calcio 1913 (Ieri) - CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY Noceto, 4 ...