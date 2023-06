Nel lungo, e non facile, confronto durante l'straordinaria convocata in extremis in ...e che 'nel sostenere i vertici istituzionali su quanto espresso nella recente audizione, ...È quanto si legge in una nota diffusa dai magistrati contabili dopo l'straordinaria ... E, nel sostenere i vertici istituzionali su quanto espresso nella recente audizione, ...L a sua replica arriva nel giorno in cui i magistrati contabili si sono riuniti in... L'introduzione di quel controllo è stato uno dei punti più alti dell'attività. A tutti i ...

Assemblea parlamentare mediterranea, i lavori alla Camera: interviene Casini L'Opinionista

L’Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, riunita oggi in assemblea straordinaria, «prende atto che sono in corso di approvazione, in Parlamento, gli emendamenti inseriti all’art. 1 della ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...