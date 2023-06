E' sicuramente undae probabilmente anche il più lungo del mondo quello raccolto ieri in contrada Acciarelli a Riccia (Campobasso). La misura è impressionante: 4,12 metri. Emergeva dal terreno per ...E' sicuramente undae probabilmente anche il più lungo del mondo quello raccolto ieri in contrada Acciarelli a Riccia (Campobasso). La misura è impressionante: 4,12 metri. Emergeva dal terreno per ...

Asparago da guinness raccolto in Molise, alto oltre 4 metri Euronews Italiano

E' sicuramente un asparago da guinness e probabilmente anche il più lungo del mondo quello raccolto ieri in contrada Acciarelli a Riccia (Campobasso). La misura è impressionante: 4,12 metri. (ANSA) ...Che valga o meno l’accesso al Guinness dei Primati è ancora da dimostrare ma certo fa impressione da asparago selvatico lungo oltre 4 metri trovato nel pomeriggio di ieri nel bosco Acciarelli di ...