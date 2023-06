Asidep Avellino Ciampi M5S | Salvagualdare i lavoratori

(Di lunedì 5 giugno 2023): “Impedire il blocco della depurazione industriale in Irpinia, la mia interrogazione alla Giunta regionale” Sono 56 i dipendenti dell’, azienda che si occupa di depurazione industriale che da mesi non sono pagati. Sulla vicenda è intervenuto il Consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle Campania Vincenzo. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione, annunciando la sua interrogazione. “Ho appena depositato la mia interrogazione sulla drammatica situazione dell’, società partecipata dal Consorzio per le aree industriali diche si occupa di depurazione industriale”. Così ha eseordito l’esponente 5 stelle al Consiglio regionale della Campania. “I 56 dipendenti non vengono ...

I 56 lavoratori dell', infatti, hanno incrociato le braccia e hanno dato vita ad uno sciopero generale del comparto sui 7 impianti gestiti in Irpinia.. 56 padri di famiglia senza stipendio da 3 mesi. In Irpinia riesplode la vertenza depurazione. L'è fallita. Il futuro del servizio è a rischio minacciato da infiltrazioni della ...Dopo circa 7 mesi di trattative che non hanno portato a nulla di concreto, oggi si ferma la depurazione industriale in Irpinia. I 56 lavoratori dell', infatti, incroceranno le braccia e daranno vita ad uno sciopero generale del comparto sui 7 impianti gestiti in Irpinia. Del resto, in tanto tempo e davanti ad una situazione così grave, non è ...

L’interrogazione del consigliere regionale: “Una grave crisi aziendale mentre il settore della depurazione rischia lo stallo” ...Caso Asidep, interrogazione alla Giunta campana del consigliere del M5S Vincenzo Ciampi che accende i riflettori sulla drammativa vicenda economica dei lavoratori. "Ho appena depositato- afferma Cia ...