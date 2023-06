Ascolti tv ieri | boom Festa scudetto Napoli | bene GialappaShow e Domenica In

(Di lunedì 5 giugno 2023) Glitv di4 giugno 2023, vedono la vittoria non brillante in prima serata della replica di Blanca su Rai1 che ha registrato 2.400.000 spettatori, share del 14.5%. Con stupore, ladelsu Rai2 condotta da Stefano De Martino ha ottenuto 1.900.000 spettatori, 11.9%. di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Canale 5 fiction Il Papa Buono 1.677.000, 11.2% Italia 1 replica Emigratis – La Resa dei Conti 695.000, 4.3% Rai3 Kilimangiaro Estate – Il Viaggio che Verrà 879.000, 5.2% Rete 4 Il Miglio Verde 744.000, 5.8% La7 D-Day Il Giorno più Lungo 463.000, 2.6% Tv8863.000, 5.1% Nove Little Big Italy 256.000, 1.7%. IN AGGIORNAMENTO

