Ascolti tv | i dati di domenica 4 giugno

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bene la fiction Blanca Nella serata di ieri,, in onda su Rai Uno la fiction in replica Blanca porta a casa 2.396.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5, invece, la fiction Il Papa Buono si ferma a 1.677.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 lo Speciale Novantesimo Minuto Sarò con te – La festa del Napoli conquista 1.922.000 spettatori con l’11.9%. Su Italia1 Emigratis – La Resa dei Conti, in replica, registra 695.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà porta a casa 879.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Il Miglio Verde è stato visto da 744.000 spettatori con il 5.8% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

DayTime Pomeriggio, idel 4 giugno 2023 RAI 1 Domenica In: 0.000.000 spettatori ( 0.00 %). Da noi a ruota libera : 0.000.000 di spettatori con il 0.00 % di share. Canale 5 Beautiful : 0.... accostando liberamente i suoi' in un'armonia per così dire spontanea. In questo senso non c'è ... una mancanza', 'in quel cercare gente' che l'c'è 'una ricerca diversa'. Cosimo non conosce ...Porro, Giletti e Cattelan: che fine fanno i big Dicevamo degli. In base airiportati dal sito, le puntate del mercoledì incentrate sulla mafia sarebbero state quelle con i migliori ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 2 giugno: trionfa Tutti i Sogni Ancora in Volo di Massimo Ranieri Virgilio Notizie

“Potrebbe essere mia moglie”, la prima reazione di Adalberto Montanaro dopo aver appreso la notizia della sparatoria di via Rosario Nicolò ...Tutti i dati Auditel di domenica 4 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra Blanca, in onda su Rai 1, e Il Papa Buono – Giovanni XXIII, trasmesso ...