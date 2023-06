Ascolti TV | Domenica 4 Giugno 2023 Basta il 14 5% a Blanca per vincere 2 | 4 mln | la Festa del Napoli 11 9% – 1 | 92 mln batte il Papa Buono 11 2% – 1 | 7 mln A Sua Immagine con il Papa 27 4%

Il quale, intervistato da Francesca Fagnani a Dogliani, aveva ha anche spiegato come sia stato Giletti a chiedere di andare in onda il mercoledì, e non più la, ma che i bassiabbiano ...Ma la vera domanda adesso è: chi prenderà il suo posto su Rai3 nel fortunato spazio della...in Rai dapprima con un programma in prima serata su Rai1 dal titolo 'Da grande' (flop in) e ...Di più: l'editore ha anche spiegato come sia stato Giletti a chiedere di andare in onda il mercoledì, e non più la, ma che i bassiabbiano obbligato la rete a tornare alla. ...

Ascolti tv domenica 4 giugno: chi ha vinto tra Blanca e Il Papa buono Fanpage.it

Tutti i dati Auditel di domenica 4 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra Blanca, in onda su Rai 1, e Il Papa Buono – Giovanni XXIII, trasmesso ...Ascolti tv 4 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...