Arrestato un ginecologo per violenza sessuale a Savona | le molestie alle pazienti spacciate per «metodi diagnostici»

Savona. Il ginecologo Maurizio Traversa è stato arrestato questa mattina dagli agenti della mobile di Savona, in esecuzione all’ordine di restrizione agli arresti domiciliari spiccato dalla procura ...SAVONA - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno arrestato un cittadino italiano, di professione ginecologo, incensurato, in esecuzione di ordine di sottoposizione agli ...