Arbitri | dimissioni in vista per Irrati e Valeri

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’AIA si prepara a riceve ledi due dei più celebridella Serie A: si tratta di Paoloe MassimilianoQuesta potrebbe essere l’ultima stagione in Serie A di Paoloe Massimo, due deglipiù riconosciuti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due, rispettivamente delle sezioni di Roma 2 e Pistoia, starebbero pensando di dare le. Per loro sarebbero pronti dei ruoli da dirigenti nell’AIA.

... la scelta dei due arbitri internazionali sembra essere definitiva e maturata in modo autonomo. In particolare le dimissioni porteranno i due fischietti a non arbitrare più con però la possibilità di andare a ricoprire un altro ruolo nel mondo degli arbitri. Gli organici per la prossima stagione verranno ...

Massimiliano Irrati e Paolo Valeri hanno deciso di dimettersi dalla CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Anche se non c'è niente di ufficiale - si legge sull'edizione ...Come riferito dal Corriere dello Sport, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri avrebbero deciso di dimettersi dalla CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Anche se non ...