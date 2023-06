Apre a Milano lo spazio per conoscere l’Europa e le sue opportunità

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Più lontani da Roma, più vicini al», era uno slogan leghista della prima ora. Eccola qui,, nel Pirellone che avrebbe potuto ospitare la sede dell’Ema, ma quello è il passato. Il presente e il futuro passano dall’ufficio Europe Direct appena aperto, al pianterreno del grattacielo. La ragione sociale dice «Centro informazioni dell’Unione europea», di un’Ue che vorrebbe essere soprattutto di prossimità, affacciarsi per strada sulle vetrate di queste vie dia pochi passi dalla Stazione Centrale. Il nuovo «Europa» nasce per essere un luogo di scambio e dialogo. «Sarà possibile saperne di più sulche per molti versi è ancora una grande sconosciuta», è il messaggio della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. Capire l’impatto dell’Unione sulla vita dei ...

... un anno caratterizzato dal ritorno in Italia delle più grandi star del panorama mondiale, si... a Roma enella seconda metà di luglio col loro Loud Kids Tour Vai alla Fotogallery...30 presso la Libreria Rizzoli (Galleria Vittorio Emanuele II,) , Raffaele Morelli terrà un ... che non è mai vano bensì è un passaggio obbligato del nostro percorso, una tappa che cial ...... che riceve una laurea honoris causa in Global Business Management dalla Cattolica di Piacenza,per la prima volta al pubblico le porte di Palazzo Orsini aper il Fuorisalone e annuncia ...

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,16% Agenzia ANSA

Il presente e il futuro passano dall’ufficio Europe Direct appena aperto, al pianterreno del grattacielo ... affacciarsi per strada sulle vetrate di queste vie di Milano a pochi passi dalla Stazione ...Panariello VS Masini, lo strano incontro va in scena in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. (ANSA) ...