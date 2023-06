Apple | tutti gli annunci del WWDC 2023 | la rivoluzione del Vision Pro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Come sempre, l’attesa per i nuoviè spasmodica peri fan accaniti del brand, che spesso non ammettono altre forme di tecnologia nel novero dei dispositivi d’uso quotidiano. La curiosità per ilha però travolto un po’, considerando il tanto anticipatoPro, che porterà l’azienda di Cupertino nel mondo della realtà aumentata. Nell’annuale convegno è possibile apprezzare quelli che saranno i prossimi lanci di, generalmente programmati per l’autunno, magari giusto in tempo per i prossimi regali di Natale. Diamo quindi uno sguardo ai principali elementi svelati. Le novitàIl passaggio al processoreSilicon promette grandi sorprese, fanno ...

... anche tramitePencil. Per quel che riguarda Safari, la novità più interessante è sicuramente ... sticker che si aggiungeranno ad un apposito "cassetto" della tastiera che raggruppagli ...tvOS 17 è già disponibile come developer beta e sarà disponibile come aggiornamento software gratuito pergli utenti diTV 4K in autunno. Con tutte queste nuove funzionalità e ...ha presentato il nuovo watchOS 10 con numerose funzionalità e novità dedicate adWatch. Sfortunatamente nongli smartwatch di Cupertino possono supportare questo nuovo sistema ...

In autunno gli aggiornamenti software per gli AirPods introdurranno potenti nuove funzioni in grado di trasformare l’esperienza d’ascolto personale.Advertising Advertising Gli AirPods Pro di seconda g ...Con tvOS 17, FaceTime approda su Apple TV 4K, permettendo per la prima volta di usare la popolare app sul televisore per avere conversazioni ancora più coinvolgenti con familiari e amici.Advertising A ...