(Di lunedì 5 giugno 2023)annunciail suo prodotto più importante in 13 anni, uncon auricolari a "", un dispositivo in preparazione da sette anni che darà un'idea di come il colosso hi - tech ...

... c'è da dire che il programma beta pubblico destinato a tester semplici non partirà5 giugno al termine della WWDC 2023. Per chi vorrà provare il nuovo aggiornamento, sempre dopo essersi ...L'iPhone 14 è in super promozione su Amazon nelle offerte Amazon della settimana in partenza5 giugno. Chi punta sul dispositivolanciato lo scorso autunno potrà cogliere al volo uno sconto sensibile sul dispositivo, in particolare nel suo modello standard o anche in quello Plus. ...annunciail suo prodotto più importante in 13 anni, un visore con auricolari a "realtà mista", un dispositivo in preparazione da sette anni che darà un'idea di come il colosso hi - tech ...

Apple, oggi l'annuncio del nuovo visore 'a realtà mista' Tiscali Notizie

Dopo gli anni di pandemia e di preferenza per lo smart working, Meta-Facebook riorganizza i turni di lavoro dei dipendenti, con l'intenzione di riportarli in ufficio. (ANSA) ...watchOS 10 si preannuncia come un importante aggiornamento per gli utenti di Apple Watch, incluso un nuovo design con focus sui widget come modo per consentire agli utenti di accedere velocemente a de ...