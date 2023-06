Appello al governo per un maggiore impegno a difesa dell’ambiente

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una giornata di riflessione sulle questioni ambientali, con la consapevolezza che la salvaguardiaè una responsabilità soprattutto verso le generazioni future. È questo il significato della Giornata mondiale per l’ambiente che le Nazioni Unite, dal 1974, hanno voluto promuovere il 5 giugno di ogni anno per ricordare l’importanza di preservare il nostro pianeta: only one Earth, una sola Terra. Dedicata quest’anno alla lotta all’inquinamento da plastica (Beat plastic pollution). Un inquinamento che secondo un recente rapporto dell’Unep il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, potrebbe ridursi dell’80% entro il 2040 se si attuassero profondi cambiamenti nelle politiche degli Stati e nelle abitudini dei consumatori, creando una concreta economia circolare attraverso la strategia delle 3 R: riuso, riciclo, riorientamento. “Chiudere il rubinetto: come ...