Anziani rapinati e picchiati in casa | caccia alla banda Il sindaco | ora la Caserma locale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità di Atripalda è ancora sotto choc per quanto accaduto sabato notte, quando unadi malvimenti non solo a tentato di rapinare due famiglie a Contrada Cerzete, ma ha usato anche violenza con tanto di manganelli e persino corde per legare i malcapitati. Lasarebbe composta da quattro malvimenti, secondo la testimonianza del farmacista Sergio Capozzi, la cui villa è stata la seconda presa di mira, ma per fortuna l’uomo armato di coraggio è riuscito a mettere in fuga i banditi. Mentre continano le indagini affidate ai Carabinieri intervenuti sul posto, l’amministrazione comunale di Atripalda con ilPaolo Spagnuolo manifesta piena solidarietàfamiglia coinvolta dal gesto criminale ed efferato che si è consumato durante la notte. “Da domenica mattina- dice il ...