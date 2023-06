(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo averlacon unda, avevano anche dato fuoco allaper cancellare le tracce dell’omicidio. La Corte d’assise di Milano ha condannatoMario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l’omicidio di Fernanda Cocchi, l’ex sarta 90enne,alla fine di ottobre 2021, dopo essere stata colpita alla nuca con unda, nel suo appartamento di via Ponte Seveso e poi rapinata di un paio collanine, un orologio, un anello e. I giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, sono andati oltre la richiesta del pm Rossella che per uno dei due imputati aveva chiesto 30 anni e per l’altro il carcere a vita. In un primo momento, infatti, il ...

Si vedono una donnae un ragazzo, riversi a terra, sgozzati. I corpi coperti di sangue da ... La signoraè un'ambulante e il ragazzo, il nipote, la aiutava al mercato. Il commissario ha ...... 'Una donnaè stata colpita in un attacco avvenuto a Novaya Tavolzhanka ed è morta sul posto per le ferite riportate. Mentre un'altra donna è rimastain un attacco a Bezlyudovka'. Dato ...'Una donnaè stata colpita in un attacco avvenuto a Novaya Tavolzhanka ed è morta sul posto per le ferite riportate. Mentre un'altra donna è rimastain un attacco a Bezlyudovka', ha ...

Anziana uccisa in casa con un ferro da stiro per pochi euro, due uomini condannati all’ergastolo Il Fatto Quotidiano

La Corte d’Assise di Milano ha condannato all’ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l’omicidio di Fernanda Cocchi, l’ex sarta 90enne uccisa all ...Sebastiano rimase estraneo allomicidio ma, per i sensi di colpa, si tolse la vita. Altri fantasmi emergono dal passato di unanziana signora uccisa che, da amabile nonnina, si rivela essere sempre ...