Anziana colpita in testa con un ferro da stiro e uccisa per pochi euro | i due rapinatori condannati all' ergastolo

La Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l'omicidio di ...La Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l'omicidio di Fernanda Cocchi, l'ex ...