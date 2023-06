Anwar Megbli | incidente in scooter | morte cerebrale per il giovane calciatore Gravissimo l' amico

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dramma sulle strade della Toscana: ricoverato in ospedale a Pisa in condizioni disperate,: il 18enne di Rosignano e attaccante delle giovanili del Livorno è rimasto coinvolto in...

Dramma sulle strade della Toscana: ricoverato in ospedale a Pisa in condizioni disperate, Anwar Megbli: il 18enne di Rosignano e attaccante delle giovanili del Livorno è rimasto coinvolto ...Tremendo tamponamento all’alba di ieri 4 giugno sulla variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico, in provincia di Livorno ...