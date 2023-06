Antonio Di Fazio | pena ridotta in appello da 15 a 9 anni per l' imprenditore farmaceutico | drogò e violentò 6 donne tra cui l' ex moglie

È stato condannato in Appello a 9 anni di reclusione l'imprenditore farmaceuticoDi, imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una studentessa 21enne attirata nel suo ...commenta È stato condannato a Milano , in appello, a 9 anni di reclusione l'imprenditore farmaceuticoDi, imputato per 6 episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine . L'uomo fu arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una studentessa 21enne attirata ...È stato condannato in appello a 9 anni di reclusione l'imprenditore farmaceuticoDi, imputato per sei episodi di violenza sessuale con l'uso di benzodiazepine sulle sue vittime e arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una studentessa ...

Antonio Di Fazio, ridotta la pena in appello per le violenze sessuali: da 15 anni e mezzo a 9 anni La Repubblica

È stata ridotta in appello a 9 anni di reclusione la condanna di Antonio Di Fazio, il manager farmaceutico imputato per sei episodi di violenza sessuale con utilizzo di benzodiazepine.