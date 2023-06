Antonella Fiordelisi e Donnamaria | il gesto hot divide i fan | «Troppo geloso | perché lei non si ribella?»

(Di lunedì 5 giugno 2023)e Edoardoprotagonisti di unche hai fan non è sfuggito. I due nei giorni scorsi erano ospiti ad un evento promozionale in cui, lei solare e sorridente,...

Gianluca Benincasa verso il Grande Fratello 8 Sia Alessandro Rosica che Deianira, hanno condiviso foto su Instagram, foto e retroscena sull'ex fidanzato di. Grande Fratello 8, Signorini beccato con l'ex diSecondo il buon Alessandro Rosica (Investigatore Social) l'ex distarebbe facendo di ...Aurora Ramazzotti scopre un dettaglio sul piccolo Cesare: "Si fissa per ore, non lo sapevo"e Nikita Pelizon hanno litigato "Ecco come stanno le cose" Lo scatto Insieme a ...e Nikita Pelizon hanno litigato 'Ecco come stanno le cose' L'Isola dei Famosi, uno dei naufraghi sbotta durante una lite e ammette di essere bisessuale La vita sentimentale di ...

"Fiumi di lacrime": Antonella Fiordelisi scoppia a piangere | Glielo hanno fatto di nuovo NewsCinema Magazine

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno affrontando un momento turbolento dopo il GFVIP. Un gesto dell'uomo, infatti, fa arrabbiare i fan ...Potrebbe essere l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi a far parte dell’edizione 8 del Grande Fratello: Gianluca Benincasa è stato pizzicato insieme ad Alfonso Signorini Di Gianluca Benincasa si è ...