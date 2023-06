Antonella Elia | “Pietro ha 10 anni meno di me | non lo sposerò Temo che mi veda invecchiare”

E rimanendo in tema di pubblicità trash non potete perdervi quelle anni Novanta di. Non ringraziatemi.... mio padre quando ne avevo 14'':racconta la sua tragedia familiareLa showgirl 59enne ricorda gli anni bui, quando rimase orfana Con il compagno Pietro Delle Piane niente nozze: "Non ci sposeremo"ha sempre portato il video il suo lato giocoso e da 'svampita' . Dotata di grande spiritosaggine e autoironia, la showgirl 59enne, quando deve andare indietro nel tempo, non può ...

Antonella Elia: «Mi pagavano milioni di lire per gli autografi. Oggi sogno di condurre l'Isola dei Famosi, sar ilgazzettino.it

Antonella Elia ha ripercorso la sua difficile infanzia in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’. La showgirl è infatti rimasta orfana di madre prestissimo, pochi mesi dopo la nascita.''Mia madre morta quando avevo un anno, mio padre quando ne avevo 14'': Antonella Elia racconta la sua tragedia familiare ...