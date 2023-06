Anticipazioni Terra Amara | la sconvolgente decisione di Fekeli

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ali Rahmet, in seguito ad un terribile scontro con Yilmaz Akkaya, prenderà unanei confronti del figlioccio. Il tutto accadrà subito dopo l'ennesimo tentativo di fuga fallito con Zuleyha Altun., spoiler: Zuleyha e Yilmaz non riescono a fuggire Yilmaz e Zuleyha si metteranno d'accordo per fuggire da Cukurova al termine della ricorrenza per i quaranta giorni dalla morte di Hunkar. I due, il giorno stabilito per la fuga, metteranno in atto il loro piano ed in particolare la Altun farà in modo che tutti i residenti della tenuta Yaman, primo fra tutti suo marito Demir, si addormentino. Dopo di che preparerà le valige per lei ed i suoi figli. Yilmaz, dal canto suo, scapperà con Kerem Alì nel momento in cui tutti staranno dormendo nella residenza di ...