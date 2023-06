Anniversario piazza Tienanmen | polizia arresta 24 persone

È il bilancio delle operazioni di polizia a Hong Kong contro quanti hanno cercato ieri di ricordare con fiori, candele o altri gesti l'della repressione diTiananmen. Tra le ...... ma dal 2020 la veglia in ricordo dei mille cittadini trucidati nel 1989 inTienanmen a ...hanno organizzato fiere enogastronomiche come facciata per i sit in di celebrazione dell'...... la polizia a Hong Kong arrestava la leader del partito di opposizione, Chan Po - ying, in occasione del 34esimodiTienanmen a Pechino. La sua unica colpa è stata partecipare ...

Hong Kong, anniversario di piazza Tienanmen: arrestati 8 attivisti Sky Tg24

Nel 34° anniversario di piazza Tienanmen la polizia di Hong Kong arresta 24 persone. Continua la repressione delle autorità .Almeno 32 persone sono state arrestate a Hong Kong nei pressi di Victoria Park in occasione dell'anniversario degli eventi di Piazza Tienanmen. Fra loro anche ...