Annalisa Cuzzocrea maestrina del giornalismo italiano Tuttologa della Sinistra che bacchetta anche Elly Schlein

(Di lunedì 5 giugno 2023)detta “Cuzzo”, vicedirettrice de La Stampa non sta su Wikipedia. Il motivo è sconosciuto ma forse è una nuova forma di radical – chicchismo di cui lei è rappresentante indefessa.è una presenza televisiva rassicurante per chi c’ha “’na certa”: il suo caschetto biondo con le perenni cuffiette ricorda quello delle ragazze di Base Luna, solo che il loro era viola. Segui su affaritaliani.it

Il colmo fu quando, ex giornalista di Repubblica, oggi a La Stampa, sottolineò il colore "nero" (evocando le camicie nere) dell'abito indossato da Meloni in un intervento in Aula. ...... indotto l'amante ad abortire, delegittimato te con calunnie e bugie pur di continuare ad avere tutto" come ha scritto, non lo trovo risolutivo. Prima di tutto perché, come è ...Il pezzo era firmato da. I cosiddetti femminicidi sono il delitto più frequente. E alla redazione della Stampa che reazione hanno avuto, di fronte a questa ennesima tragedia ...

Annalisa Cuzzocrea, la maestrina di Sx che bacchetta anche Elly Schlein Affaritaliani.it

Tg3, Repubblica, Radio Capitalla solita trafila di sinistra è una cinquestellologa di chiara fama.Giuannini in gonnella fa concorrenza a Elisa Esposito ...La polemica social della Murgia. E pure "Repubblica" rilancia la cantonata La sinistra sbrocca sulla parata del 2 giugno e la butta (come al solito) sul fascismo. Stavolta però l'inciampo è clamoroso, ...