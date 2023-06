Anna Falchi | “5 calendari? Mio corpo come strumento | rifarei solo il primo La

Dire cheè bellissima è di certo una banalità. Ma vederla di persona, a cinquantuno anni, in jeans e sneakers, permette di testimoniarlo ben oltre quello che si immagina. Quando entra nel ...- Io farei 10 minuti di applausi ade non solo perché a 51 anni magari tutti arrivarci così. Non solo perché tifa la Lazio. Ma anche per quanto detto in un'intervista a Repubblica . State ...Ultimo appuntamento settimanale con I Fatti Vostri condotto da Salvo Sottile e. La coppia di conduttori, in onda ovviamente anche oggi 2 giugno, Festa della Repubblica , ha dedicato ampio spazio all'attualità, confermando le storiche rubriche della trasmissione, tra ...

Anna Falchi: Tutte le donne subiscono molestie, ci sono donne ... Fanpage.it

L'età non conta. Soprattutto se sei Anna Falchi. Una donna rinata, come si racconta lei stessa, a La Repubblica. Una donna che non si guarda indietro. Una di quelle che non ...La Falchi affronta anche temi delicati: "Molestie Tutte le abbiamo subìte, e le subiamo ancora oggi... Questa è la cosa incredibile" ...