Aneurisma | una malattia grave ma sempre più curabile

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – L’è una dilatazione anomala e permanente di un tratto di vena o arteria e quando la dilatazione della parete raggiunge livelli critici, il vaso sanguigno può rompersi dando luogo a un’emorragia interna. Gli aneurismi possono verificarsi in qualsiasi vena o arteria, ma i più comuni sono quelli dell’aorta e cerebrali. L’può essere presente alla nascita o manifestarsi in seguito a un trauma, a una, a condizioni degenerative legate all’età, per un livello elevato di colesterolo, a causa del tabagismo o in presenza di diabete. Si stima che circa il 5% della popolazione sia portatrice di aneurismi, ma solo una piccola percentuale di questi manifesta un proprio segno. In molti casi, infine, l’non provoca disturbi e può svilupparsi lentamente per molti anni, ma ...