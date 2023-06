Andreoletti torna a Benevento | visita al ‘Vigorito’ con lo staff

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSmaltito il ponte del 2 giugno, per Matteoè tempo dire a lavoro. Investito della carica di successore di Andrea Agostinelli sulla panchina del, il tecnico di Alzano Lombardo èto nel Sannio accompagnato dal suoper visionare gli impianti della società giallorossa. Tappa, questo pomeriggio, al “Ciro Vigorito” dove l’ormai ex allenatore della Pro Sesto ha avuto modo di visionare di persona sia lo stadio che l’antistadio “Carmelo Imbriani”, quella che di fatto sarà la sua nuova casa a partire dalla prossima stagione calcistica. Ad accompagnarlo, come detto, loscelto per l’avventura alla guida della Strega.ha voluto come suo vice Vincenzo Cammaroto, 40enne ex difensore con un passato ...