Ancora per poco Paolo Bonolis | le parole dal palco che sconvolgono tutti

(Di lunedì 5 giugno 2023)lascia la tv, è questa la bomba che il conduttore romano sgancia dal Festival della Tv di Dogliani, giunto alla sua undicesima edizione. Per dare il suo “senso della vita” il conduttore di Avanti un altro! ha usato questeper spiegare la scelta: “Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell'ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in videoper”. Un concetto chiaro e ribadito anche con una battuta, quando gli si chiede quale sia il ricordo più brutto che ha della sua esperienza televisiva: “Un ricordo per me drammatico è che ho un altro anno di contratto”. Nel ripercorrere le tappe della sua carriera e individuare i suoi maestri,ha fatto riferimento a Corrado e ...

...centro area e Perez impegnail portiere polacco. Il punteggio però non cambia più, pur se nel finale non mancano occasioni né da una parte né dall'altra: finisce così una stagione surreale...C'erala possibilità di chiuderelo svincolato Dybala, e in realtà ci fumolto tempo, ma la scelta tecnica prevalse su quella economica. Oggi Dybala sarebbe patrimonio dell'...Di certo, Rom non staccherà il piede dall'acceleratore: quest'ultima settimana di fatiche gli serviràriempiredi più di dubbi la testa del suo allenatore. Partita - bis Dal 30 giugno, ...

Paolo Bonolis e l'addio alla tv: "Lavorerò ancora per poco" Adnkronos

Hanno chiuso entrambe a 31 punti e ora servirà giocarsi uno scontro diretto per decidere chi resterà in A. Accadrà tra sei giorni, domenica 11 giugno. Ancora da definire la sede e l’orario. Per oggi, ...Le motherboard di Gigabyte hanno una falla di sicurezza che potrebbe essere sfruttata da malintenzionati per installare malware e prendere il controllo dei PC. La società taiwanese ha rilasciato nuovi ...