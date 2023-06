Amos Partenio a Cervinara | continua la prevenzione in rosa con le visite gratuite

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresso l’Istituto “F. De Sanctis” sono stati allestiti gli ambulatori per leeffettuate dagli specialisti: il senologo Dott. Carlo lannace, l’ecografista Dott. Michele Capozzi, il ginecologo Dott. Francesco Starace, la neurologa Dott.ssa Gina Mazzariello, la psicologa Dott.ssa Federica Bottillo. Tantissime le persone che hanno partecipato all’iniziativa, che si ripete ormai da anni nel comune digrazie alla volontà della sindaca, e nostra cara amica, Caterina Lengua. Per questo i ringraziamenti dell’vanno alla prima cittadina e all’amministrazione comunale, per la collaborazione e il supporto che riservano alla nostra associazione e al dottor Carlo Iannace. Grazie come sempre ai medici per la loro disponibilità e professionalità, e a ...