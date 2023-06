Amici | un’amata prof abbandona il talent per diventare coach in The Voice Kids? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Fervono i preparativi per The, la versione per bambini delshow Theof Italy. Ilche prevede quattroche compongono le loro squadre di cantanti amatoriali sbarcherà in Rai nella versione per bambini, dopo il test di sole due puntate in cui ha riscosso grande successo. È proprio questo enorme successo che avrebbe convinto i vertici Rai a proporre ilshow in una seconda edizione più lunga e strutturata, ma soprattutto in anticipo. DavideMaggio.it infatti fa sapere che probabilmente già in autunno dovrebbe andare in onda il programma e dunque già ora dovrebbero iniziare i casting. Insieme ai casting, però, si è anche alla ricerca di nuovi volti per idel programma. E proprio sul fronte ...