America Mineiro vs Millonarios – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ilcercherà di mantenere il primo posto nel Gruppo F della Copa Sudna quando si recherà in Brasile per affrontare l’mercoledì 7 giugno I padroni di casa sono già stati eliminati dalla seconda competizione continentale del Suddopo aver raccolto solo quattro punti in quattro partite finora. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreInfatti, dopo aver chiuso comodamente a metà classifica nel Campeonato Brasileiro Serie A la scorsa stagione, ...