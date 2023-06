Ambiente | Meloni dice basta ai “no” ideologici della sinistra | “Sicurezza da unire allo sviluppo”

"Desidero ringraziare - ha esordito- l'Associazione Remind per aver organizzato questo ... unendo la conservazione dell'alle attivita' dell'uomo. Da sempre siamo convinti che la ...... per sottolineare l' sos che arriva dall'e dal clima e per lanciare un messaggio chiaro al Governo. P er a iutare l'e contrastare la crisi climatica in atto , servono ...... per sottolineare l'sos che arriva dall'e dal clima. Tendenza alla crescita per gli eventi ... Legambiente chiede al Governo"un'assunzione di responsabilità". "Ora bisogna voltare pagina ...

Ambiente, Meloni: “La messa in sicurezza della Nazione è una sfida epocale” Agenzia Nova

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Imperativo prioritario dell’agenda di governo” è anche “la messa in sicurezza della nostra Nazione. È una sfida epocale e l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ce lo ...Settimana ricca di impegni per la premier Giorgia Meloni, che stasera, alle 19, sarà alla Caserma 'Salvo D’Acquisto' per la cerimonia commemorativa per il 209° annuale di Fondazione dell'Arma dei Cara ...