(Di lunedì 5 giugno 2023) A pochi giorni di distanza dal primo via libera in Brasile a un controverso disegno di legge che sottrae terre ai nativi, il presidente francese, Emmanuel, hato ail 'cacique' (...

... uno dei volti più noti nella lotta per la difesa dell'e dei popoli indigeni. La visita ... la sua lotta per l'umanità", ha scritto Macron su Twitter riferendosi al 93enneindigeno ...... su invito del Papa, di cinque persone, impegnate in prima linea sul fronte ambientale: un rifugiato climatico del Senegal, unindio dell', una giovanissima attivista indiana, una ...Alcuni anni dopo la distruzione di Chicago, un inventore ritrova Optimus Prime, ildegli ... Primi del '900: un militare si inoltra nel cuore dell'per rintracciare una citta' nascosta. (...

Amazzonia: il leader indigeno Raoni incontra Macron a Parigi Tiscali Notizie

A pochi giorni di distanza dal primo via libera in Brasile a un controverso disegno di legge che sottrae terre ai nativi, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato a Parigi il 'cacique' ( ...La biologa italiana Emanuela Evangelista, che vive in un piccolo villaggio dell'Amazzonia, spiega il progetto Together we plant the future che coinvolge direttamente le popolazioni locali. «Il primo p ...