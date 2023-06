Alvaro Bautista fa regina la Ducati in casa | “Mi sento davvero bene!”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quattordici successi in quindici appuntamenti stagionali. Se non è dominio, poco ci manca.di Aruba.it Racing-piazza una tripletta fantastica anche a Misano nell’appuntamento del Gran Premio d’Emilia-Romagna della Superbike 2023. Una vera e propria forza della natura, il campione del mondo in carica, che si sta avviando già verso la facilissima vittoria del Mondiale dopo pochi appuntamenti disputati. Le parole di: “La cosa importante è il feeling con la moto” (Credit foto – Andrea Bonora Agenzia)“Fortunatamente, in rosso o in giallo, ho lo stesso feeling con la moto. Abbiamo avuto la stessa performance, quindi il colore non importa, ciò che importa è ciò che sta dentro – ha dettoai microfoni dei canali ...

La solfa è sempre la solita in Superbike, dall'inizio di stagione a questa parte. Anche nella domenica di Misanosi prende tutto , vincendo sia Superpole Race che Gara 2 e salendo a quattordici successi su quindici gare . A onor del vero, il primo posto della sprint è stato acciuffato per i ...Dominio assoluto diin SBK, a Misano, dove il campione del mondo in carica sigla la quarta tripletta (vittoria in Gara 1, in Superpole Race e in Gara 2) di un 2023 fin qui magistrale. Dietro qualche ...Gialla e vittoriosa conin tutte e tre le gare. Di grande rilievo anche l'impatto mediatico, con 175 operatori dell'informazione accreditati e provenienti da 17 Paesi. Brividi in ...

Superbike, gara 2 a Misano: vince ancora Alvaro Bautista. HIGHLIGHTS Sky Sport

Nel GP della riviera di Rimini, Alvaro Bautista chiude un weekend capolavoro portando a casa tre vittorie che gli permettono di allungare in classifica su Toprak Razgatlioglu. Ecco il riassunto delle ...il mondiale Superbike 2023 si è concluso questo fine settimana a Misano, con la quarta tripletta di Alvaro Bautista, con una supremazia senza precedenti ...