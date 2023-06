in Canada li distruggeremo" , rilanciaguardando al ritorno alla competitività della Mercedes, alla quale riconosce di aver "fatto un passo in avanti superiore. Riparto contento perché so che ...La Aston Martin die l' Alpine di Ocon in misura evidente. Anche l' Alfa Romeo ha centratosviluppi e Zhou a Montemelo' ha saputo estrarre dalla macchina un potenziale di tutto rispetto ...Se il GP di Spagna potrà considerarsi, consviluppi Mercedes, un segno di effettiva svolta e portare Hamilton e Russell e essere primi inseguitori rilevando il ruolo avuto finora da...

Alonso, gli sviluppi in Canada e a Silverstone per tornare davanti Autosprint.it

Risultati F1 GP Spagna 2023. Max Verstappen vince ancora davanti alle due Mercedes in ripresa, al contrario delle Ferrari deludenti.C hi sono i promossi e i bocciati di Barcellona Scopriamolo scorrendo le pagelle del Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1. C ome tanti altri grandissimi campioni del passato, da Fangio passando pe ...