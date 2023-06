Alluvione Romagna 2023 | Decreto aiuti | tutte le indennità e indennizzi confermati

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con il primo provvedimento del Governo adottato per far fronte all’sono state istituite diversea favore della popolazione e delle imprese colpite. Dalla Cassa integrazione emergenziale per i dipendenti privati alleuna tantum per gli autonomi, sono diverse le misure che riguardano il mondo del lavoro.Ulteriori fondi sono invece stati stanziati per l’agricoltura e per le imprese esportatrici, mentre per i lavoratori del settore pubblico arriva l’equiparazione dei giorni di assenza all’effettivo servizio. In totale sono stati messi in campo dal Governo oltre 2 miliardi. Vediamo nei prossimi paragrafi un approfondimento sullea favore di lavoratori e imprese colpite dall’, ...