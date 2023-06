Alluvione | i soldi per gli aiuti? Il governo taglia il fondo di integrazione salariale e il reddito E si rimangia lo sconto sugli extraprofitti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il decreto Alluvioni era stato annunciato urbi et orbi lo scorso 23 maggio, quando dopo il Consiglio dei ministri la premier Giorgia Meloni aveva dichiarato: “Questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite”. Per più di una settimana, però, quel decreto con gli interventi ritenuti urgenti per aiutare le zone dell’Emilia-Romagna sommerse dall’acqua è sparito dai radar, con glirimasti bloccati. Il motivo? Ildoveva trovare le coperture: in altre parole, non aveva ancora recuperato inecessari per far scattare quei 2 miliardi diannunciati. Il decreto è stato risistemato a Palazzo Chigi ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo qualche giorno fa, il primo giugno: così si è scoperto che per aiutare le zone alluvionate il ...