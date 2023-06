All’Harabee Fest anche i beneficiari del S A I di Montefredane

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’incantevole sito della Rocca dei Rettori di Benevento ha avuto luogo ieri la II giornata del Harabee. Presentidel S.A.I. didella Cooperativa San Rocco. I minori stranieri provengono dal Gambia, Camerun ed Egitto e hanno contribuito alla riuscita della giornata attraverso un laboratorio di stencil. Coadiuvati dall’equipe multidisciplinare, hanno realizzato delle magliette con impresso il volto stilizzato di Martin Luther King e il suo celebre motto “I have a dream”. Il sogno di Martin Luther King ancora oggi risulta attuale e non sempre nella nostra società viene realizzato. Per questo motivo, i ragazzi del progetto S.A.I. dihanno voluto affermare attraverso la realizzazione delle magliette il loro diritto ad ...