Allerta meteo nel Lazio | ancora temporali a Roma | le previsioni di oggi e domani

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sembra tornata l’estate, eppure stanotte un grande maltempo ha toccato tutto il, colpendo con violenza soprattutto le zone di, Ostia e Viterbo. A secondo delle zone del territorio laziale, ilpotrebbe rivelarsi ballerino. Ma, eccetto alcune eccezioni, potrebbe trattarsi una condizionerologica transitoria, ovvero che potrebbe riportare il sole in diverse zone già da. Ile Ostia La zona disembra uscita dal brutto maltempo, che questa notte ha allarmato numerosi cittadini per la potenza dell’acqua e dei tuoni. La tregua potrebbe, con un tempo nuvoloso, potrebbe estendersi fino alle prime ore di questa sera. Intorno alle 21, potrebbero tornare rovesci su tutta la Capitale, ma in una pia ...

L'evento, inizialmente previsto per l'11 maggio scorso, era stato rinviato dalla Federazione Italiana Pallavolo a causa dell'diramata dal Dipartimento della Protezione Civile. Le tappe ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'con validità dalle 8 di domani, martedì 6 giugno, per dodici ore. Si prevedono 'precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia centro - ...È infattiGialla per frane e piene dei corsi d'acqua minori sulla bassa collina, la pianura romagnola e la collina bolognese, mentre sulla collina emiliana centrale, in particolare nel ...

Meteo a Roma: piogge e temporali, allerta della protezione civile RomaToday

"Parlare del tempo - ha concluso il curatore - una volta era sinonimo di banalità, ma oggi parlare del tempo, come fa Greta Thunberg in uno dei poster esposti al piano terra, significa occuparsi di ...Grosseto. Continua la situazione di instabilità che porta piogge e temporali sparsi in tutta la regione. Oggi, lunedì 5 e domani, martedì 6 giugno, ancora possibilità di rovesci o temporali sparsi, lo ...