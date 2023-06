Allegri | «Risoluzione del contratto? Non c’è nessuna trattativa Vado in vacanza | il 10 luglio sono alla Continassa»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023) Massimilianoai microfoni di Dazn. Finire la stagione come capro espiatorio, anche per i tifosi della Juventus, quanta rabbia le fa? «Innanzitutto anche stasera i tifosistati molto vicinisquadra come lostati tutto l’anno. Devo ringraziare i ragazzi e tutti quelli che hanno lavorato, perchè portare a termine una stagione in questo modo, migliorando, piaccia o non piaccia, il quarto posto in classifica, la squadra comunque sul campo ha fatto 72 punti e nessuno può toglierli a questa ragazzi. Magari ne potevamo fare qualcuno di più, magari qualcuno di meno, però anche stasera la squadra ha fatto tutto quello che poteva fare, in una situazione non facile. Abbiamo giocato anche una buona partita, quindi chiudiamo al meglio la stagione con una ...