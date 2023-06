Allegri parla del futuro | dichiarazioni sorprendenti

(Di lunedì 5 giugno 2023) La stagione della Juventus è terminata al settimo posto che vale la Conference League: senza penalizzazione i bianconeri sarebbero arrivati terzi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una vittoria che non serve a nulla. La Juventus chiude l’annata in un modo emblematico. I tre punti conquistati contro l’Udinese non bastano per raggiungere l’Europa League: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Riguardo il futuro precisa: "Intanto domani vado a casa, ho il mio nipotino, ho mio figlio, qualche cavallo che corre. Fortunatamente ne ho uno che domenica prossima fa il GP a Milano". Su ...... sono stanco": questo il saluto finale dell'allenatore della Juvedopo la vittoria sull'... Sulla sua stagioneChiesa "Sono stato accusato in generale. Nella prima parte di stagione ...A tale proposito sicon insistenza di un possibile addio con buonuscita per. In particolare ci sarebbe una stretta di mano con John Elkann a sancire la fine anticipato del contratto (in ...

Serie A, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro l’Udinese: “Riprendiamo a luglio” Virgilio Sport

La Juventus chiude la stagione surreale con la Conference (in attesa di Ceferin), ora però bisogna sciogliere il doppio nodo Allegri-Giuntoli e per farlo è necessario l'intervento ...Conte al posto di Massimiliano Allegri: la conferma è arrivata in diretta. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore ...