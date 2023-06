corre veloce nelle vendite. Il Marchio del Biscion e continua nella sua progressione commerciale. Il primo compleanno di Tonale sul mercato ha portato bene. Il mese di maggio è stato ...è ancora una volta nella corsia di sorpasso per quanto concerne il numero di immatricolazioni in Germania . Per il periodo da gennaio a maggio, l'Ente federale per l'autotrasporto (KBA) ...ANTI PIQUE(T) SOCIAL CLUB F1 2023, GP Spagna: anti Pique(t) social club Zhou Guanyu : spettacolare prestazione del cinese che spinge l'fino al nono posto. In gara è stato così bravo che ...

Alfa Romeo crescita esponenziale vendite mercato tedesco - ClubAlfa.it ClubAlfa.it

Alfa Romeo triplica le immatricolazioni nei primi 5 mesi 2023. Tonale leader tra i C-SUV Premium e sale sul podio assoluto del segmento.Le immatricolazioni di Alfa Romeo crescono ancora a maggio, il 13% in più del mese precedente, e ottengono l'1,8% della quota totale e l'8,2% nel comparto Premium, con una crescita di 4 punti percentu ...