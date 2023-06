Alessia Pifferi | le testimonianze choc | ' Diana era supina con mani e bocca neri In casa niente cibo | solo abiti da sera'

(Di lunedì 5 giugno 2023) In aula per il processo nei confronti di, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato di, sua figlia, ritrovata morta a 18 mesi, è stata ascoltata Annamaria Di ...

In aula per il processo nei confronti di, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato di Diana, sua figlia, ritrovata morta a 18 mesi, è stata ascoltata Annamaria Di Giulio , la dirigente della polizia ...C'erano "due valigie all'ingresso", quando la scientifica è arrivata nell'appartamento diin via Parea a Milano il giorno in cui è stata trovata la figlia Diana, di appena 18 mesi, morta di stenti. All'interno, vi erano solo "vestiti da donna, almeno 30 abiti da sera". Lo ..., la confessione choc: 'Non pensavo che mia figlia Diana potesse morire' - guarda LA CONFESSIONE - Ma Giulia non farà in tempo. Perchè, non appena rientra nell'abitazione, viene uccisa.

Diana, morta di stenti a 18 mesi: “Supina nella culla con mani e bocca nere, la mamma era seduta sul divano” IL GIORNO

In aula per il processo nei confronti di Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato di Diana, sua figlia, ritrovata morta a 18 mesi, è stata ascoltata Annamaria Di Giulio ...La testimonianza in aula della dirigente della polizia scientifica arrivata nell'appartamento in zona Ponte Lambro dove è stata trovata morta di stenti la piccola Diana, 18 mesi. "Era impassibile, vol ...