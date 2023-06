Alessia Pifferi | la dirigente della polizia scientifica | «In casa c’era il frigo vuoto e due valigie con 30 abiti da sera»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dueall’ingresso con 30dae ilrifero. È ciò che è emerso dai primi rilievi, effettuati il 20 luglio scorso nell’appartamento di, la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo. A dirlo in aula oggi, 5 giugno, è ladel gabinetto regionale diche, ascoltata dai giudici come teste, ha riferito che ilrifero era praticamente«in particolare senza cibo per bambini e nell’abitazione vi erano diversi pannolini usati, sparsi in soggiorno e sul davanzale ...

C'erano "due valigie all'ingresso", quando la scientifica è arrivata nell'appartamento diin via Parea a Milano il giorno in cui è stata trovata la figlia Diana, di appena 18 mesi, morta di stenti. All'interno, vi erano solo "vestiti da donna, almeno 30 abiti da sera". Lo ...La bimba era morta di stenti a Milano la scorsa estate dopo essere stata lasciata sola in casa dalla madreper quasi una settimana. La descrizione dettagliata del corpo e della casa ...La funzionaria di Polizia è stata sentita come testimone nel processo in corte d'assise in cuiè imputata per omicidio pluriaggravato. Sulle condizioni del corpo la dirigente Di ...

Processo ad Alessia Pifferi, il racconto della poliziotta: "Il frigo vuoto, la piccola Diana appena lavata e … La Repubblica

Testimonianze che gelano il sangue, quelle rilasciate oggi da chi è entrato per primo nell’appartamento dove è stato trovato il corpo senza vita della piccola Diana, figlia di Alessia Pifferi, la madr ...“Appena arrivati ci siamo accorti subito che la bimba era morta perché aveva le mani e la bocca nere”: è quanto ha raccontato il ...